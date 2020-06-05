Цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $41,02 за баррель впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок.

Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что по состоянию на 11:59 мск цена августовских фьючерсов на нефть Brent выросла на на 2,6% - до $41,02 за баррель.

Стоимость на нефть марки WTI по состоянию на 12:13 мск выросла на 2,3% - до $38,59 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.