https://news.day.az/world/1241799.html Китайским авиакомпаниям разрешат совершать два пассажирских рейса в США в неделю
Китайским авиакомпаниям разрешат совершать два пассажирских рейса в США в неделю
Администрация США разрешит китайским авиакомпаниям осуществлять в общей сложности два коммерческих пассажирских рейса между Соединенными Штатами и Китаем в неделю. Это следует из распространенного в пятницу распоряжения Министерства транспорта США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Министерство транспорта США вносит изменение в постановление <...>, чтобы позволить китайским авиаперевозчикам осуществлять в общей сложности два пассажирских рейса по расписанию в неделю в США и обратно", - говорится в документе.
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