Фиджи объявили себя территорией, свободной от коронавируса

Власти Фиджи объявили, что на островах больше нет ни одного больного коронавирусом - последний из 18 заразившихся был выписан из больницы после того, как врачи подтвердили, что он полностью здоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант, об этом сообщает агентство AFP. Ни одного случая смерти в Республике Фиджи не было.

Как заявил премьер-министр Фиджи Фрэнк Баинимарама, страна освободилась от вируса благодаря "нашим услышанным молитвам, усердному труду и поддержке науки". "Число сделанных тестов растет день ото дня, и уже прошло 45 дней с тех пор, как был выявлен последний зараженный. Наш коэффициент выздоровления 100%",- сказал он.

На ближайшее время страна сохранит запрет собираться группами более 20 человек. Хотя изначально были серьезные опасения, что такие небольшие островные государства, как Фиджи, Самоа, Вануату и другие, могут больше всего пострадать от коронавируса, учитывая невысокий уровень финансирования системы здравоохранения и распространенность таких заболеваний, как диабет и сердечная недостаточность. Однако эти страны оперативно отреагировали, закрыв границы, что практически полностью остановило туризм, но помогло защитить население.