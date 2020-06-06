https://news.day.az/world/1241852.html Майкл Джордан пожертвует $100 млн выступающим за социальную справедливость организациям

Майкл Джордан пожертвует $100 млн выступающим за социальную справедливость организациям

В мире, 6 июня 2020 09:20 248
Майкл Джордан пожертвует $100 млн выступающим за социальную справедливость организациям

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан и его именной бренд в течение десятилетия выделят $100 млн организациям, деятельность которых направлена на борьбу за социальную справедливость. Соответствующие заявление размещено на сайте американской компании Nike, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Сегодня мы объявляем, что Майкл Джордан и Jordan Brand пожертвуют $100 млн в течение последующих 10 лет организациям, занимающимся вопросами обеспечения расового равенства, социальной справедливости и расширения доступа к образованию", - говорится в пресс-релизе.

57-летний Майкл Джордан родился в Нью-Йорке, является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе клуба "Чикаго". Он также играл за "Вашингтон", где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд лиги. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

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