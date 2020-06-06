https://news.day.az/world/1241884.html В Турции опасаются начала второй волны пандемии COVID-19
В Турции опасаются начала второй волны пандемии COVID-19
В турецкой провинции Ван не исключается начало второй волны пандемии коронавируса.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Накануне карантинный режим был введен в трех населенных пунктах провинции.
В настоящее время карантинный режим охватывает в провинции 19 тысяч человек.
Отметим, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 18 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 648.
Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 168 340, за прошедшие 24 часа 930 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Общее число выздоровевших достигло 133 400.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре