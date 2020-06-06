Китайцам дадут $1,7 млрд на шопинг и рестораны

Власти Пекина и других китайских городов выдадут гражданам ваучеры на общую сумму $1,7 млрд на шопинг и походы в рестораны для стимулирования потребительской активности, которая упала из-за пандемии. Выдача ваучеров началась в субботу, 6 июня, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Пекин присоединился к десяткам других китайских городов и будет выдавать гражданам покупательные ваучеры, пытаясь поощрить потребительскую активность после того, как розничная торговля сократилась вследствие пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Полученные купоны можно использовать как в точках розничной торговли, так и в интернете для покупок в области туризма, образования, культуры, спорта и общественного питания.

Согласно данным пекинского и национального статистических бюро, в течение первых четырех месяцев года розничные продажи в городе снизились на 20,4%, что ниже, чем общекитайский показатель - 16,2%.

Ранее такие ваучеры уже получили жители минимум 50 китайских городов.