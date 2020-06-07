https://news.day.az/world/1242142.html За сутки в Армении выявлено 766 новых случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались
За сутки в Армении выявлено 766 новых случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались
За минувшие сутки в Армении от коронавируса скончались 10 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Минздрав республики.
Таким образом в республике число умерших от коронавируса достигло 200. За последние сутки выявлено 766 новых случаев заражения коронавирусом.
Общее число зараженных коронавирусом в Армении достигло 13130.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре