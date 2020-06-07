За сутки в Армении выявлено 766 новых случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались

За минувшие сутки в Армении от коронавируса скончались 10 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Минздрав республики.

Таким образом в республике число умерших от коронавируса достигло 200. За последние сутки выявлено 766 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число зараженных коронавирусом в Армении достигло 13130.