Заразившийся коронавирусом Пашинян назвал критической ситуацию в Армении

Ситуация с пандемией коронавируса в Армении критическая. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян. Ранее у него и всех членов его семьи также подтвердили CoViD-19, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду", - сказал премьер журналистам.

Пашинян заявил, что система здравоохранения настолько перегружена, что не успевает принимать больных. Он добавил, что в правительстве рассматривали вариант введения тотального карантина, но пришли к выводу, что это не спасет ситуацию в стране.

"Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены, и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат", - отметил премьер Армении.