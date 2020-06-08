ОАЭ вслед за Саудовской Аравией подняли цены на нефть

Национальная нефтегазовая компания ОАЭ ADNOC объявила цены на экспортные поставки нефти в июле, стоимость основного сорта Murban подорожала на $5,45 за баррель, сообщает Bloomberg, ознакомившийся с документами компании.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена сорта Murban в марте торговалась с премией к региональному бенчмарку Dubai в $1,88 за баррель, но затем подешевела и продавалась с дисконтом к эталону. В июле Murban будет снова продаваться с премией, в $1 за баррель.

Днем ранее Саудовская Аравия подняла цены на июльские поставки на все направления. Более всего стоимость нефти выросла для азиатских покупателей.

Цена нефти подросла на новостях о продлении максимального сокращения добычи нефти в ОПЕК+ до конца июля.