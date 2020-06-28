Принстонский университет убрал имя Вудро Вильсона из названия факультета

Имя 28-го президента США (1913-1921) Вудро Вильсона за сегрегацию исключено из названий факультета и колледжа Принстонского университета (штат Нью-Джерси), который входит в "Лигу плюща", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его ректор Кристофер Айсгрубер в субботу проинформировал, что данное решение было принято по итогам собрания совета попечителей 26 июня. "Совет пришел к заключению, что расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета общественных и международных отношений и жилого здания колледжа, преподаватели, студенты и выпускники которых должны решительно выступать против расизма во всех его проявлениях", - отметил он.

Ректор признал, что некоторым данное решение может показаться слишком суровым, так как именно Вильсон "превратил Принстон из сонного колледжа в ведущий исследовательский университет". "Исследовательские достижения, обучение с упором на самостоятельные занятия и другие многочисленные достоинства, отличающие современный Принстон, во многом стали результатом ведущей роли, сыгранной Вильсоном. Он стал президентом и получил Нобелевскую премию мира", - отметил Айсгрубер.

В названии факультета общественных и международных отношений появится слово "Принстонский". Здание колледжа будет называться "первым". Как пояснил ректор, данное здание действительно является первым в Принстоне помещением для проживания студентов.