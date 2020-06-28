Трамп заявил о полном прекращении вандализма в США

Акты вандализма на протестах в США полностью прекратились, заявил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После введения наказания в виде тюремного заключения на 10 лет за осквернение монументов и статуй, много людей были арестованы, написал Трамп.

"Вандализм полностью прекратился", - подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, по которому за их осквернение и разрушение предполагаются длительные сроки тюремного заключения.

Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались в США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.