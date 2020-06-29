https://news.day.az/world/1248725.html Вьетнам отстранил от полетов 27 пакистанских пилотов
Вьетнам отстранил от полетов 27 пакистанских пилотов
Вьетнам временно отстранил от работы 27 пакистанских пилотов, чтобы проверить их документы об окончании летных училищ после скандала с фальшивыми дипломами летчиков в Пакистане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам главы Управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханга, если проверка не выявит нарушений, летчики вернутся к работе.
Также сообщается, что Вьетнам проверяет дипломы всех пилотов, обучавшихся в Пакистане.
Ранее в Пакистане выяснилось, что 262 летчика не оканчивали училища и имели фальшивые дипломы, полученные через коррупционные схемы.
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