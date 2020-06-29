В Новой Зеландии выставили на продажу целый город

Город в Новой Зеландии можно приобрести за 7,5 миллиона долларов. В такую сумму оценили населенный пункт под названием Меллонсфолли Ранч, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На территории есть порядка десятка зданий, кроме того, покупатель получит готовый бизнес по производству меда. Город относительно новый - его построил в 2006 году местный энтузиаст - почитатель вестернов. Образцом стал небольшой ковбойский городок в штате Вайоминг (США).

Поселение рассчитано на 22 человека - столько могут вместить три жилых дома. Рядом с ними возведены офис шерифа, кинотеатр и здание суда. Путь на машине от Окленда до Меллонсфолли Ранч займет около шести часов. Добраться сюда можно и на вертолете.