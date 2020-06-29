Михаил Галустян обанкротился

После признания несостоятельной компании ООО "Топ Фильм Комедия" с головным офисом в Киеве, комик Михаил Галустян подал заявление о банкротстве российской дочерней организации "Топ Фильм Комедия", среди проектов которой фильм "Тот еще Карлосон!", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Юморист Михаил Галустян подал заявление о банкротстве его продюсерской компании ООО "Топ Фильм Комедия", соучредителями которой также значатся ООО "Топ Фильм Дистрибьюшен" и ООО "Энджой Мувиз".

"Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)", - говорится в базе данных системы "СПАРК".

Головная компания ООО "Топ Фильм Дистрибьюшен" также в настоящий момент находится в стадии ликвидации.

Представители NG Production требовали от ООО "Топ Фильм Дистрибьюшн" выплатить около 90 млн. рублей по двум искам, один из которых касался выплат за передачу прав на фильм "Подарок с характером".

В начале октября 2015 года юристы NG Production заявили о требовании своего руководства признать ООО "Топ Фильм Дистрибьюшен" банкротом. В результате, в 2016 году Арбитражный суд Москвы признал организацию недействительной.

Компания Top Film Distribution с головным офисом в Киеве была основана в 2006 году с целью распространения фильмов и телепередач. Среди проектов, которыми занималась организация, были фильмы "Законопослушный гражданин", "Ограбление на Бейкер-стрит", "Петля времени" и другие. Совместно с Михаилом Галустяном компания занималась, в частности проектом "Тот еще Карлосон".

На октябрь 2015 года компания занимала десятое место по обороту среди крупнейших дистрибьюторов, работающих на территории России. Ее суммарная касса за 2015 год насчитывала 456 млн. рублей, по данным "Кинобизнеса сегодня".