В мире появится крупнейший покупатель нефти

Китайские нефтеперерабатывающие госкомпании начали переговоры по совместным закупкам нефти. В случае их успешного завершения в мире появится крупнейший покупатель сырья, который сможет влиять на его стоимость, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В будущую группу войдут China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), Sinochem, PetroChina и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Регулирующие органы уже одобрили союз, который в совокупности покупает пять миллионов баррелей нефти в сутки.

Как отмечает издание, создание такого союза позволит компаниям избежать ценовых войн. Вначале они хотят подавать совместные заявки на некоторые сорта российской и африканской нефти на спотовом рынке.

На первом этапе изменения в закупках могут коснуться сибирского сорта нефти ESPO, который поставляется по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан. Совместную заявку могут подать уже в июне.

Участники альянса допускают возможность его расширения, чтобы затем к ним подключились независимые нефтепереработчики, в том числе мелкие, из провинции Шаньдун.

Сама идея возникла на фоне роста цен на спотовом рынке, что произошло одновременно с началом восстановления экономики Китая после эпидемии коронавируса. Аналогом послужила группа по закупке медного концентрата, которую китайские металлурги создали в 2003 году. В настоящее время через нее идет 80 процентов импорта этого товара в Китай.