https://news.day.az/world/1248981.html В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 1 214 человек
В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 1 214 человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 18 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 115.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 198 613, за прошедшие 24 часа 1 374 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 171 809.
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