Безработица в Японии выросла до максимума

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае выросла до 2,9% с уровня апреля в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 2,8%.

Число безработных в стране в мае составило 1,98 миллиона человек, что на 330 тысяч (на 20%) выше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,21 миллиона человек, увеличившись на 370 тысяч человек (на 0,9%) в годовом выражении.