В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 175 тысячам

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 16 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 131.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 199 906, за прошедшие 24 часа 1 293 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 173 111.