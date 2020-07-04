Советница предвыборной кампании Трампа заразилась коронавирусом

Советница предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и возлюбленная его сына Дона Трампа-младшего Кимберли Гилфойл заразилась коронавирусом. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О результате теста Гилфойл, ответственной за сбор средств в предвыборной кампании Трампа, стало известно в пятницу, 3 июля. Две недели назад она участвовала в митинге президента в Талсе, который проходил на закрытом стадионе.

Ранее сообщалось, что после митинга несколько сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом. По протоколам безопасности тесты на COVID-19 проводятся всем членам штаба перед мероприятиями. Всего были проведены сотни тестов, а положительный результат они показали у шести сотрудников "передовой группы".