В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом

Еще 24 пациента с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3953 человек.

За последние сутки в столице поправились 1620 пациентов. Всего излечились 156,5 тысячи горожан.

За все время эпидемии в России зарегистрированы 674,5 тысячи зараженных. 446,8 тысячи из них уже вылечились, еще 217,6 тысячи остаются активными носителями вируса. Десять тысяч человек скончались. Россия находится на третьем месте в мире по числу больных с COVID-19.