https://news.day.az/world/1250734.html Началось очередное лунное затмение
Началось очередное лунное затмение
Началось третье лунное затмение 2020 года.
Как сообщает Day.Az, природное явление достигнет максимума в 08:31.
Процесс завершится в 09:52.
Это природное явление можно будет наблюдать с территории Южной и Западной Европы, большей части Африки, большей части Северной Америки, Южной Америки, Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Антарктиды. В максимальной фазе затмения Луна будет казаться чуть темнее обычной полной луны.
С территории Азербайджана лунное затмение наблюдаться не будет.
В 2020 году в целом произойдет 6 затмений (2 солнечных и 4 лунных). Последний раз такое количество затмений происходило в 2009 году.
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