В России за сутки выявили 6 736 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новые случаи выявлены в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 3871 человек.

С 3 по 4 июля в стране было зафиксировано 6632 инфицированных в 84 регионах. Сообщалось, что 168 человек умерли, 8986 пациентов выздоровели.