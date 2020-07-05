В Польше самолет упал возле частного дома

В Польше небольшой одномоторный спортивный самолет упал на территории частного домовладения. Пострадал только пилот, сообщает местное издание Teraz Krosno в воскресенье, 5 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что инцидент произошел сегодня утром в Подкарпатском воеводстве в городе Коросно. Самолет Rand Robinson KR-1 вскоре после взлета из местного аэропорта начал падать из-за проблем с мотором.

В самолете был один человек - 69-летний пилот. Ему удалось выпрыгнуть до падения самолета на землю. Мужчина получил незначительные травмы.

Самолет упал в частном секторе, задев фонарь, ограждение возле дома и припаркованный автомобиль.

Причины аварии расследует профильная государственная комиссия.