В России за сутки выявили 6 611 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 611, уже неделю суточный рост этого показателя не превышает 1%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, уже 11 дней число новых случаев заражения ниже 7 тыс. Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 687 862.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 3 579, до 454 329. Из данных штаба следует, что всего в России вылечились около 66% инфицированных.