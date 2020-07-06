В Саудовской Аравии за сутки коронавирусом заразились 4,2 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 213 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства.

По данным министерства, за последние сутки в Саудовской Аравии выявили 4 207 новых зараженных, скончались еще 52 пациента с COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в королевстве достигло 213 716, выздоровели почти 150 тысяч человек, скончались 1 968.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом. Несмотря на неослабевающий прирост числа больных коронавирусом, Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять ограничительные меры в конце мая, разрешив внутренние полеты и перемещения между провинциями.