https://news.day.az/world/1251323.html Япония эвакуирует почти 1,3 млн человек из-за ливней
Япония эвакуирует почти 1,3 млн человек из-за ливней
Почти 1,3 млн жителей японских префектур Фукуока, Кумамото, Нагасаки, Оита порекомендовали эвакуироваться из-за паводков и наводнений, обрушившихся на Японию. Об этом информирует телеканал NHK на основе сборных данных с мест.
Известно, что с субботы, 4 июля, в стране из-за непогоды скончались 52 человека, еще два человека находятся в критическом состоянии, 12 числятся без вести пропавшими.
С последствиями стихии борются спасатели и 10 тысяч военных.
Ливни затронули остров Кюсю, а также остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю.
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