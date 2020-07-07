https://news.day.az/world/1251497.html Самолет экстренно сел в Нью-Йорке после столкновения с птицей
Самолет экстренно сел в Нью-Йорке после столкновения с птицей
Самолет Airbus A319 американской авиакомпании Delta Airlines совершил экстренную посадку в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди из-за повреждения, возникшего в результате столкновения с птицей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Рейс Delta 1076, следовавший из Уэст-Палм-Бич [штат Флорида] в аэропорт Ла-Гуардиа в Нью-Йорке изменил маршрут и направился в аэропорт имени Джона Кеннеди после столкновения с птицей", - цитирует телекомпания заявление представителей Delta Airlines.
Отмечается, что самолет, на борту которого находились 43 пассажира, приземлился благополучно, никто не пострадал. После столкновения на носу самолета осталась вмятина.
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