Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о полученном тесте на новый тип коронавируса COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, тест оказался положительным.

Ранее сообщалось, что бразильский лидер обнаружил у себя симптомы коронавируса. По словам Болсонару, температура его тела повысилась до 38 градусов, а уровень кислорода в крови составляет 96 процентов.