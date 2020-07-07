https://news.day.az/world/1251555.html Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом
Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о полученном тесте на новый тип коронавируса COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, тест оказался положительным.
Ранее сообщалось, что бразильский лидер обнаружил у себя симптомы коронавируса. По словам Болсонару, температура его тела повысилась до 38 градусов, а уровень кислорода в крови составляет 96 процентов.
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