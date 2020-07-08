Мир усиливает защитные меры из-за вспышек коронавируса

Пик пандемии еще не пройден. С таким заявлением выступил глава ВОЗ. В связи с этим многие страны усиливают защитные меры. Колумбия продлевает общенациональный карантин, а власти Саудовской Аравии хотят запретить паломникам прикасаться к главной мусульманской святыне Каабе во время Хаджа. Однако американский президент настаивает, что пора возвращаться к привычной жизни и открывать школы.

Day.Az со ссылкой на Вести рассказывает, как коронавирус влияет на ситуацию в других странах.

Убытки The Walt Disney с начала пандемии достигли почти миллиарда долларов. Корпорация решила положить этому конец. С 15 июля возобновляет работу парк во Флориде, все четыре тематические зоны. Однако число посетителей ограничат.

А жители Калифорнии выстраиваются в длинную очередь к крупнейшему в Лос-Анджелесе стадиону. Там проводят по 6 тысяч тестов на COVID-19 в день. И местные власти хотят увеличить эти показатели. С каждым днем число госпитализированных с коронавирусом растет. Из-за этого решили пока закрыть Капитолий и отложить возвращение законодателей на работу.

Тем временем, оптимистично настроенный президент Трамп заявил: осенью все школьники должны сесть за парты, и это не обсуждается.

"Мы будем сильно давить на губернаторов и всех остальных, чтобы они обязательно открыли школы. Это очень важно для нашей страны, благополучия учеников и их родителей. Так что осенью все школы должны вернуться к привычной работе".

В некоторых штатах к словам Трампа уже прислушались. И, не дожидаясь обещанного давления, начали активно готовиться к открытию школ.

"Управление по чрезвычайным ситуациям Висконсина уже получило мое распоряжение. В школы по всему штату будет отправлено более двух миллионов защитных масок и свыше четырех тысяч термометров. Все это должно поступить в учебные заведения в ближайшие несколько недель. Так что к осени все будет готово к возвращению детей в классы", - заявил губернатор штата Висконсин Тони Эверс.

Тем временем, в Колумбии продлевают общенациональный карантин. Пока до 1 августа. А власти Саудовской Аравии объявили: из-за пандемии во время Хаджа, который в этом году намечен на 28 июля - 2 августа, паломникам запретят прикасаться к главной мусульманской святыне - Каабе. Вокруг этого камня, который верующие стремятся потрогать, установят барьеры. И всех паломников обяжут носить медицинские маски и соблюдать безопасную дистанцию.

В Европе тоже призывают соблюдать защитные меры. Во Франции обнародовали неутешительные данные: от COVID -19 в стране скончались уже почти 30 тысяч человек.

В Италии на днях наказали шестерых отдыхающих, которые не соблюдали безопасную дистанцию. Каждому выписали штраф - примерно на 4 тысячи долларов.

И подобные меры вполне оправданы, заявляют во Всемирной организации здравоохранения. Поскольку пик пандемии, по словам ученых, еще не пройден.

"Распространение коронавируса набирает обороты. Мы явно пока не прошли пик пандемии. В некоторых странах ситуация стабилизируется, но в некоторых уровень смертности продолжает расти. Нам необходимо и дальше вести диалог на международном уровне и защищать наиболее уязвимые группы населения. В том числе - врачей, которые постоянно контактируют с заболевшими", - говорит глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В том, что вирусная угроза реальна, теперь лично убедился президент Бразилии. У Жаира Болсонару тест на COVID -19 оказался положительным. Что, однако, не помешало ему прямо перед журналистами снять защитную маску и продолжать общаться с ними явно не с безопасного расстояния.

"Не вижу повода для паники. Как гражданин я буду следовать протоколу. Работать, отдавая распоряжения по видеосвязи, и изредка принимать кого-то, чтобы подписать тот или иной документ", - заявил перзидент Бразилии.

Следом за бразильским президентом тест на коронавирус сдал его мексиканский коллега. Результат отрицательный. А значит, запланированная поездка в США и встреча с Дональдом Трампом состоится. Президент Мексики заявил, что в Белый дом возьмет с собой справку об отсутствии COVID -19.