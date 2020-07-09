https://news.day.az/world/1252129.html Власти Колумбии продлили режим общенационального карантина
Власти Колумбии продлили режим общенационального карантина
Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что власти страны приняли решение продлить до 1 августа режим общенационального карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает El Сolombiano, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Вместе с этим Дуке добавил, что региональные администрации уже могут начать обращаться к правительству по вопросам участия в пилотных проектах по смягчению карантинных мер для бизнеса.
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