Временный президент Боливии заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"У меня положительный тест на COVID-19", - написала Аньес. По словам политика, она хорошо себя чувствует и будет работать, находясь в изоляции.

На данный момент в Боливии зафиксировано 42,9 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Из них 12,8 тысяч человек выздоровели, еще 1,5 тысячи умерли.

Россия признала Аньес временным президентом Боливии. В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.