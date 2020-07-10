В Афинах на протестах арестовали девять человек

В Афинах на протестах полиция арестовала девять человек, еще 15 активистов задержаны для допроса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего на акцию вышли больше десяти тысяч человек, чтобы опротестовать новый закон, регулирующий демонстрации в стране. Между митингующими и полицейскими начались столкновения, когда активисты стали кидать зажигательные смеси в правоохранителей, которые в ответ применили слезоточивый газ. Шесть полицейских получили травмы.

Помимо Афин протесты начались в десятках других городов Греции.

Накануне парламент Греции принял закон о правилах проведения публичных мероприятий. Документ наделяет полицию правом запрещать массовые собрания по соображениям безопасности.