https://news.day.az/world/1252353.html Губернатора Хабаровского края доставили в суд - ВИДЕО
Губернатора Хабаровского края доставили в суд - ВИДЕО
Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд в Москве. Кадры с места публикует Day.Az со ссылкой на Звезду.
Фургала привезли к зданию суда в служебном автомобиле. Полицейские провели губернатора с заднего входа.
Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля. Его обвиняют в организации серии убийств и покушений на хабаровских бизнесменов, совершенных в составе преступной группировки.
В ОНК заявили, что Фургал возмущен происходящим и считает себя невиновным по всем предъявленным обвинениям. Исполняющий обязанности главы края пока не назначен.
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