Губернатора Хабаровского края доставили в суд

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд в Москве. Кадры с места публикует Day.Az со ссылкой на Звезду.

Фургала привезли к зданию суда в служебном автомобиле. Полицейские провели губернатора с заднего входа.

Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля. Его обвиняют в организации серии убийств и покушений на хабаровских бизнесменов, совершенных в составе преступной группировки.

В ОНК заявили, что Фургал возмущен происходящим и считает себя невиновным по всем предъявленным обвинениям. Исполняющий обязанности главы края пока не назначен.