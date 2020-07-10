https://news.day.az/world/1252441.html Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть
Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть
Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Таким образом, власти республики получили законную возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре