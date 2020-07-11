На Украине выявлено еще 800 новых случаев COVID-19

На Украине за минувшие сутки выявили 800 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны Украины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также за сутки выздоровел 861 человек, 27 умерли.

Всего на Украине зафиксировали 52 843 случая заражения, выздоровели 26 661 человек, скончались 1 372 пациента.