https://news.day.az/world/1252623.html На Украине выявлено еще 800 новых случаев COVID-19
На Украине выявлено еще 800 новых случаев COVID-19
На Украине за минувшие сутки выявили 800 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны Украины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Также за сутки выздоровел 861 человек, 27 умерли.
Всего на Украине зафиксировали 52 843 случая заражения, выздоровели 26 661 человек, скончались 1 372 пациента.
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