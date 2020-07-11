На военных базах США в Японии введен карантин из-за COVID-19

На двух военных базах США в японской префектуре Окинава введен карантин из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление губернатора префектуры Дэнни Тамаки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На базе Кэмп-Хансэн и на авиабазе Футэмма действует карантин", - говорится в сообщении.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Японии зафиксировано 21 407 случаев коронавируса, 982 человека скончались, 17 494 - вылечились.