Десятки тысяч домов в Эстонии остались без света

У более 33 тысяч домохозяйств Эстонии по-прежнему отсутствует электричество из-за шторма, который обрушился на территорию страны, сообщает сетевая компания Elektrilevi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Самая сложная ситуация в [уездах] Пярнумаа и Рапламаа, где порывы ветра сильнее 25 м/с вызвали много поломок", - цитирует ТАСС ведущего специалиста диспетчерского центра Elektrilev Харди Пуусеппа.

По его словам, доступ к некоторым пунктам неисправностей затруднен, так как на дорогах лежит много сломанных деревьев.

По сообщению компании, устранением последствий аварий занимаются 42 ремонтные бригады.

"Мы надеемся устранить большинство неисправностей самое позднее в воскресенье и понедельник, но возможно, что-то придется доделывать даже на следующей неделе", - добавил Пуусеп.

Он отметил, что пока не ясна полная степень причиненного стихией ущерба.