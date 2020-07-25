https://news.day.az/world/1256341.html Стрельба на американской военной базе, есть погибший
Стрельба на американской военной базе, есть погибший
На базе ВВС Соединенных Штатов во Флориде произошли вооруженные беспорядки. Об этом сообщается на странице авиабазы Херлберт-Филд на Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В результате один человек погиб и один получил ранения.
После стрельбы в целях безопасности база была закрыта.
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