В Италии продлят режим ЧС до 15 октября

Большинство членов Палаты депутатов (нижней палаты итальянского парламента) поддержали предложение премьер-министра страны Джузеппе Конте о продлении срока действия режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 октября. За проголосовали 286 депутатов, против - 221, еще пятеро воздержались. Заседание Палаты, на котором парламентарии одобрили инициативу главы правительства, прошло в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В своем выступлении перед депутатами Конте подчеркнул, что без продления режима ЧС утратят силу действующие в настоящее время 38 распоряжений правительства, без которых вести борьбу с распространением коронавируса в Италии будет крайне затруднительно. Помимо этого, премьер-министр обратил внимание парламентариев и общественности на то, что этот шаг не предполагает повторного введения строгих карантинных мер, которые действовали в стране этой весной. "У некоторых граждан сложилось мнение, что продление срока действия режима ЧС означает возвращение локдауна, однако в действительности это не так", - пояснил Конте.

В ходе своей речи глава правительства призвал депутатов поддержать его предложение. "Решение о продлении срока действия режима ЧС является закономерным шагом, если убрать в сторону идеологические разногласия", - сказал премьер-министр.

Многие представители парламентской оппозиции высказались против предложения премьер-министра. "Боюсь, что единственная чрезвычайная ситуация, в которой в настоящее время находится Италия, - это та ситуация, когда правительственное большинство не знает, где бы еще удариться головой о стену", - заявил лидер партии "Лига" и бывший вице-премьер страны Маттео Сальвини. Глава партии "Братья Италии" Джорджа Мелони также выразила свое недовольство предложением Конте. Мысль о том, что без режима ЧС правительство не сможет принимать распоряжения и вносить законопроекты в парламент, она назвала "наглой ложью" и "пугающим дрейфом в сторону от свободы". Однако во время своего выступления Конте отверг эти обвинения, заявив, что они "не имеют ничего общего с реальностью" и подчеркнул, что продление срока действия режима ЧС не является "авторитарным закручиванием гаек".

Ранее предложение Конте уже поддержало большинство членов Сената (верхней палаты парламента): 157 человек проголосовали за, 125 высказались против, еще трое воздержались.

Режим чрезвычайной ситуации в Италии, объявленный правительством 31 января в целях активизации общенациональных усилий для борьбы с распространением коронавируса, истекает 31 июля. На данный момент суммарное количество инфицированных в стране составляет 246 488, умерли 35 123 человека. Начиная с 19 июня, число ежедневно фиксируемых новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не превышает 300, исключение составляет лишь 23 июля, когда за сутки обнаружили 306 новых зараженных.