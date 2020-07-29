https://news.day.az/world/1257640.html Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту - жуткие кадры из США - ВИДЕО
Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту - жуткие кадры из США - ВИДЕО
Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе (штат Аризона).
Об этом городская полиция сообщила в среду в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Полиция и пожарная охрана Темпе находятся на месте схода поезда с рельсов и крупного пожара над [озером] Темпе Таун-Лейк", - говорится в записи. Как отмечает телекомпания CBS, мост, по которому ехал поезд, частично обрушился.
Информация о жертвах и пострадавших не приводится.
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