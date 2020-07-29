Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту - жуткие кадры из США

Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе (штат Аризона).

Об этом городская полиция сообщила в среду в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Полиция и пожарная охрана Темпе находятся на месте схода поезда с рельсов и крупного пожара над [озером] Темпе Таун-Лейк", - говорится в записи. Как отмечает телекомпания CBS, мост, по которому ехал поезд, частично обрушился.

Информация о жертвах и пострадавших не приводится.