Трамп продлил на год режим ЧС

Президент США Дональд Трамп продлевает с 30 июля еще на год так называемый режим чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом в Ливане. Одновременно с этим пролонгируется действие положений исполнительного указа, который позволяет США вводить санкции против лиц, "подрывающих демократические институты" в этой стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в уведомлении Белого дома, размещенном в среду в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

В документе, который вступит в силу в четверг, напоминается, что данный режим был введен в 2007 году в связи с "необычной и экстраординарной угрозой для национальной безопасности и зарубежной политики Соединенных Штатов", которая исходила от тех, кто подрывает работу "ливанского легитимного и демократически избранного правительства или демократических институтов".

Речь также идет о лицах, которые предпринимали усилия по "восстановлению контроля со стороны Сирии или способствовали сирийскому влиянию в Ливане".

Как утверждает Белый дом, сейчас такая активность продолжается. В частности, происходит передача вооружения, в том числе высокотехнологичного, шиитской группировке "Хезболлах", что подрывает суверенитет страны, а также угрожает нацбезопасности США, считают в Вашингтоне.