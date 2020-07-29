Взрыв в Афганистане

По меньшей мере два человека погибли, шесть пострадали при подрыве автомобиля в городе Герат на северо-западе Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный представитель полиции.

По его словам, сработало самодельное взрывное устройство.

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.