https://news.day.az/world/1257670.html Взрыв в Афганистане - погибли по меньшей мере 2 человека
Взрыв в Афганистане - погибли по меньшей мере 2 человека
По меньшей мере два человека погибли, шесть пострадали при подрыве автомобиля в городе Герат на северо-западе Афганистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный представитель полиции.
По его словам, сработало самодельное взрывное устройство.
Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.
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