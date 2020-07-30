Украина и Иран начали переговоры по компенсации за сбитый Boeing

Переговоры между Украиной и иранской делегацией по поводу компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing "Международных авиалиний Украины" начались в четверг в Киеве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее замглавы министерства иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что приезд иранской делегации на Украину для обсуждения вопросов, касающихся сбитого под Тегераном Boeing ожидается 29-30 июля.

"Сегодня в Киеве начались переговоры относительно компенсации за то, что Иран сбил рейс "Международных авиалиний Украины" PS752 при участии иранской делегации", - заявил Кулеба в видеообращении, опубликованном на странице МИД в Facebook.

Он прогнозирует, что переговорный процесс не будет легким. "Украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут более полугода", - сказал Кулеба.