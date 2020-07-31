Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

Иран согласился выплатить компенсацию Киеву за сбитый в январе этого года по ошибке пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины" (МАУ), приводит IRNA слова официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В то же время Мусави отметил, что в вопросе выплат есть "различные технические и юридические аспекты", и добавил, что переговоры продолжаются.

Также официальный представитель МИД Ирана напомнил, что в числе пассажиров сбитого "боинга" были не только граждане Украины, но и его соотечественники.

Как сообщал в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в Киеве начались двусторонние переговоры о компенсации.

"Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую, что дело, наконец, сдвинулось с места", - сказал он в видеообращении, опубликованном в фейсбуке в четверг.

Кулеба отмечал, что "процесс не будет легким, но мы работаем на результат: достижение справедливости".

"Украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", - заявил министр.

В конце июля "черные ящики" самолета "МАУ" были доставлены в Париж и расшифрованы. Иран упрекали в том, что он затягивает с передачей бортовых самописцев на расшифровку. Тегеран, объясняя задержку, сослался на пандемию коронавируса.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. В числе погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.