https://news.day.az/world/1258140.html В Великобритании на строгий карантин снова отправили 4,5 млн человек
В Великобритании на строгий карантин снова отправили 4,5 млн человек
В Великобритании из-за вспышки коронавируса на карантин отправили около 4,5 миллиона человек, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что новые строгие ограничительные меры коснулись всего графства Большой Манчестер, части Ланкашира и Западного Йоркшира.
Жителям запрещено встречаться с людьми, которые не проживают с ними под одной крышей, но при этом ряд общественных заведений продолжает работать, включая пабы, рестораны и кафе.
В министерстве здравоохранения назвали главной причиной снова обострившейся ситуации несоблюдение гражданами социальной дистанции.
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