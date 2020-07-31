https://news.day.az/world/1258147.html Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от коронавируса
Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первый летальный исход вследствие заражения новым коронавирусом выявлен во Вьетнаме. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, от последствий инфекции умер мужчина в возрасте 70 лет. При этом не уточняется, в какой части страны проживал заразившийся.
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