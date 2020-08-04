В результате взрыва в Ливане погибли 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли при взрыве в столице Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие предварительные данные привел во вторник министр здравоохранения республики Хамад Хасан.

По его словам, которые приводит телеканал Al Hadath, более 2,5 тыс. получили ранения.

Мощный взрыв произошел ранее в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных недалеко от порта, повреждены жилые дома и офисы.