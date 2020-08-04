https://news.day.az/world/1259344.html Взрыв в Бейруте разрушил квартал с армянами, повреждено посольство Армении - есть погибший и раненые
Взрыв в Бейруте разрушил квартал с армянами, повреждено посольство Армении - есть погибший и раненые
Здание посольства Армении в Бейруте частично пострадало от мощного взрыва в ливанской столице.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на своей странице в Facebook.
"В армянонаселенных кварталах разрушения ощутимые. На данный момент сообщается об одном погибшем армянине и нескольких раненых", - написала Нагдалян.
Повреждена также армянская церковь Бейрута "Сурб Геворк".
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