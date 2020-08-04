Взрыв в Бейруте разрушил квартал с армянами, повреждено посольство Армении

- есть погибший и раненые

Здание посольства Армении в Бейруте частично пострадало от мощного взрыва в ливанской столице.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на своей странице в Facebook.

"В армянонаселенных кварталах разрушения ощутимые. На данный момент сообщается об одном погибшем армянине и нескольких раненых", - написала Нагдалян.

Повреждена также армянская церковь Бейрута "Сурб Геворк".