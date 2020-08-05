https://news.day.az/world/1259718.html В ОАЭ горит один из крупнейших рынков страны - ВИДЕО
В ОАЭ горит один из крупнейших рынков страны - ВИДЕО
На рынке, расположенном в промышленной зоне эмирата Аджман, произошел крупный пожар. Об этом сообщает газета Al Khaleej, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эмират расположен на северо-востоке ОАЭ.
На место прибыли спасательные службы, пожарные пытаются взять под контроль возгорание.
На опубликованных изданием кадрах видно, как в небо над рынком поднимаются крупные клубы дыма.
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