В ОАЭ горит один из крупнейших рынков страны

На рынке, расположенном в промышленной зоне эмирата Аджман, произошел крупный пожар. Об этом сообщает газета Al Khaleej, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эмират расположен на северо-востоке ОАЭ.

На место прибыли спасательные службы, пожарные пытаются взять под контроль возгорание.

На опубликованных изданием кадрах видно, как в небо над рынком поднимаются крупные клубы дыма.