https://news.day.az/world/1259767.html Россия направила четыре самолета в Бейрут для помощи
Россия направила четыре самолета в Бейрут для помощи
Для оказания помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте вылетели еще два самолета МЧС России со специалистами Роспотребнадзора и оборудованием.
Один из них накануне вылетел из Москвы, после промежуточной посадки в Саратове направился в Бейрут.
На его борту необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az ссылаясь на Вести.
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