Россия направила четыре самолета в Бейрут для помощи

Для оказания помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте вылетели еще два самолета МЧС России со специалистами Роспотребнадзора и оборудованием.

Один из них накануне вылетел из Москвы, после промежуточной посадки в Саратове направился в Бейрут.

На его борту необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az ссылаясь на Вести.